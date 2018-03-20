بحكم القضاء.. منع شركتي أوبر وكريم من العمل في مصر

قررت #محكمة_القضاء_الإداري في مصر إلزام #الحكومة_المصرية بوقف التراخيص التي أصدرتها وسمحت من خلالها لشركتي #أوبر وكريم بنقل الركاب في مصر وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين.

وقالت المحكمة إن شركتي أوبر و #كريم قد خالفتا شروط الترخيص وكذلك قانون المرور وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين. وقال مصدر إن أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.

وكان 42 سائقاً من سائقي التاكسي الأبيض قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم في مصر.

وأكد السائقون في دعواهم أن الشركتين تسببتا في وقف عملهم وخالفتا قوانين التشغيل واستخدمتا سيارات خاصة في نقل الركاب رغم منع القانون لذلك.

وأضافوا أن عمل تلك السيارات يسير بلا ضوابط أو رقابة، وتسبب في توقف نشاطهم رغم كونهم أصحاب المهنة الحقيقيين.

كما عبر سائقو #التاكسي_الأبيض، عن استغرابهم من أن أصحاب السيارات العاملة في الشركتين أوبر وكريم يجنون الأرباح دون التزام بسداد الضرائب أو التأمينات المستحقة للدولة فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون، ولم ترد الشركتان على الحكم حتى الآن.

وفي إطار مواجهة انتشار خدمات "أوبر" و"كريم"، قررت جمعية سائقي سيارات الأجرة البيضاء في وقت سابق، تدشين تطبيق على شبكة الإنترنت يوفر سيارات الأجرة، عبر الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، والذي من المقرر أن يعمل في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لكن الخدمات التي تعلن عنها شركتا "أوبر" و"كريم" في مصر، ساهمت في قتل الفكرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.