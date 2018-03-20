"إعمار للصناعة والاستثمار" تستحوذ على حصة في "غوتمان"

استحوذت "إعمار للصناعة والاستثمار"، الشركة المساهمة الخاصة والتابعة لـ"إعمار العقارية ش.م.ع"، على حصة استراتيجية في شركة "غوتمان الشرق الأوسط"، الرائدة في تزويد أنظمة الألمنيوم المصقول للاستخدامات المعمارية التي تدعم بدورها قطاع البناء الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة وتلبي في الوقت ذاته متطلبات إنشاء الأبنية الحديثة.

وشاركت "غوتمان الشرق الأوسط" في العديد من المشاريع الهامة في المنطقة بما في ذلك "منتجع وسبا الحبتور غراند" في دبي، ومشاريع أبراج متعددة الاستخدامات في "مرسى دبي" و"أبراج بحيرات جميرا" و"خور دبي" وLe Souk في أبوظبي، وبرج الساعة الملكية في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وأبراج "كونكورد" في دبي، وPoint A في بيروت، وغيرها. وستعمل "إعمار للصناعة والاستثمار" على توسيع النطاق الجغرافي لعمليات "غوتمان الشرق الأوسط" في المنطقة وتوفير فرص أعمال جديدة لها عبر تقديم الاستشارات الاستراتيجية والإرشادات السوقية اللازمة.

وقال ناصر باتا، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار للصناعة والاستثمار": "تقوم استراتيجيتنا على عقد الشراكات مع المؤسسات التي تتمتع بمقومات نمو كبيرة في قطاعات صناعية واعدة، والتي تتميز على صعيد تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. ونعمل مع الشركاء لدعمهم نحو تحقيق أهدافهم الإنمائية من خلال توظيف خبراتنا السوقية الكبيرة وشبكتنا الواسعة.

وتعتبر "غوتمان" من الأسماء البارزة التي تساهم بدور ملموس في تعزيز نمو قطاع البناء من خلال أنظمة البناء والألمنيوم المطلوبة جداً" في السوق. وفي ضوء تركيز المنطقة على تطوير البنية التحتية، فإن "غوتمان" مؤهلة لتوسيع نطاق عملياتها وهو الهدف الذي سنبذل كل جهد ممكن لتحقيقه في أعقاب هذا الاستحواذ".

ومن جانبه، قال المهندس نائل أبو العافية، مدير عام "غوتمان الشرق الأوسط": "تمثل الشراكة الاستراتيجية مع ’إعمار للصناعة والاستثمار‘ نقلة نوعية في مسيرة عملياتنا في المنطقة لاسيما في هذه المرحلة التي نواصل فيها توسيع نطاق حضورنا بالتزامن مع تركيز مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إطلاق استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية. وتنسجم الحلول التي عملنا على تطويرها مع أعلى معايير الجودة، وتساهم في تلبية حاجة السوق، ما يبرز أهمية هذه الشراكة في خلق قيمة طويلة المدى، إذ نتطلع قدماً إلى الدعم الاستراتيجي والاستشارات القيمة التي ستقدمها لنا إعمار للصناعة والاستثمار".

وتتخصص "غوتمان" في توفير حلول تصميم هندسية قابلة للتطبيق العملي في المباني التجارية والسكنية إضافة إلى قطاعات الضيافة والترفيه وتجارة التجزئة من خلال التعاون الوثيق مع المطورين والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين. وتم تصميم منتجات وأنظمة "غوتمان" داخلياً ويتم اختبارها وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في القطاع. وتتضمن منتجات الشركة ستائر الجدران، أنظمة الواجهات الموحدة، النوافذ البابية، النوافذ المحورية، الأبواب المنزلقة والمحورية بالاضافة الى الأبواب ذات الأطر الرفيعة، وإنارة الواجهات الخارجية للمباني ولوحات العرض وغيرها.

وستساهم الشراكة مع "إعمار للصناعة والاستثمار" في توسيع نطاق الحضور الجغرافي للشركة اذ يقع مقر شركة "غوتمان الشرق الأوسط" في دبي التي تضم أيضاً مخزنها اللوجستي ومنشأتها لصهر الألمنيوم. ولدى الشركة أيضاً مكتب للتصميم في العاصمة الأردنية "عمّان"، ومكتب في العاصمة اللبنانية "بيروت"، ونقاط بيع في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وتتمتع "غوتمان" بمقومات ومزايا عديدة منها المرونة في العمليات والخبرات التقنية التي تغطي مجمل سلسلة القيمة واعتماد الشركة على أحدث تقنيات التصنيع وأكثر المعدات تطوراً.

وتعمل "إعمار للصناعة والاستثمار" على مشاركة أفضل الممارسات مع شركائها بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحوكمة والهيكلة المؤسسية، وتوفير قاعدة رأس مال مرن لضمان تحقيق نمو شامل.