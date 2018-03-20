"المملكة القابضة" تدرس فصل أصولها المحلية في كيان مستقل

كشف الأمير الوليد بن طلال، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أنه قد يتم تقسيم شركة المملكة القابضة عبر فصل الأصول المحلية للشركة في كيان مستقل.

علما أن القيمة الإجمالية للأصول تقدر بـ13 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، تعمل المملكة القابضة مع مجموعة من المستشارين من بينهم "غولدمان ساكس" وذلك بشأن فرص استثمارية جديدة قد تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إتمامها صفقة مع شركة والت ديزني "Walt Disney Company"، وهي شركة أميركية مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE.

وتنص الصفقة، على أن تقوم شركة المملكة القابضة بتبادل 70,502,859 سهما بقيمة إجمالية حوالي 566 مليون ريال سعودي تمثل 9% من حصتها البالغة 10% في شركة يورو ديزني "ديزني لاند باريس" EuroDiseny S.C.A، مع حصة معادلة للقيمة في شركة والت ديزني Walt Disney Company.