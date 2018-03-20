MTIE: استحواذات مقبلة بأرباح 62 مليون جنيه سنوياً

أعلنت MM Group للصناعة والتجارة العالمية والمعروفة بـ MTIE المصرية توقيعها خطاب نوايا للإستحواذ الكامل على 3 شركات تابعة لـ"التركي القابضة" عن طريق مبادلة أسهم في رأسمالها.

وقال خالد محمود رئيس مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة، في مقابلة مع "العربية" أن الاستحواذات ستوفر للشركة حصة 35% من سوق الهاتف الموبايل في السوق المصري، وسنكون قريبين جدا من المستهلك النهائي.

وتوقع أن تجري الاستحواذات خلال فترة شهرين إلى 3 شهور وستبدأ انعكاساتها في بيانات الشركة ضمن بيانات الربع الثالث وبأثر رجعي، موضحا ان الشركات التي سيجري الاستحواذ عليها حققت خلال العام الماضي أرباحا بقيمة 62 مليون جنيه، و"سنعمل على رفع هذه القيمة إلى 100 مليون جنيه".

وأوضحت الشركة أن الشركات المقرر الإستحواذ عليها، تشمل اتصالات الدولية مصر، وURC لتجارة التجزئة والصيانة، و DTR للتجارة.

ومن المقرر إتمام الصفقة فور إستكمال التدقيقات المتعارف عليها، كذلك الحصول على الموافقات الداخلية بالشركات كافة، إلى جانب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأشارت MM Group بأن تلك الصفقة ستزيد ملكية MTIE إلى 20.7% في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني "مصاري"، من نسبتها السابقة والبالغة 10.6%.