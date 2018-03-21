ارتفاع أرباح STC بـ14% لـ10.1 مليون ريال بـ2017

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية "STC " المجمعة بنحو 13.8% إلى 10,133 مليون ريال في العام 2017 مقارنة بـ8,899 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال عام 2017 بمبلغ 1,234 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي الى الأسباب التالية:

1- انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 2,730 مليون ريال والذي قابله انخفاض في الإيرادات بمبلغ 1,927 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 803 ملايين ريال.

2- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 330 مليون ريال.

3- مكاسب الإيرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ وقدره 6 ملايين ريال خلال عام 2017 مقارنة بخسائر بمبلغ (74) مليون ريال بالعام السابق.

4- انخفاض مخصص الزكاة والضريبة بمبلغ 30 مليون ريال.