تعرف على أسهم كويتية ستجتذب مليار دولار في هذا التوقيت

توقعت "هيرميس" للأبحاث في تقرير جديد لها تدفق سيولة أجنبية تقارب المليار دولار إلى السوق الكويتية، بعد إعلان "فوتسي" عن آلية دخول الأسهم الكويتية إلى المؤشر المتوقع في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تكون التدفقات على مرحلتين، تبدأ من سبتمبر المقبل بنسبة 50%، والمتبقي في مارس من السنة المقبلة.

وكررت "هيرميس" توصيتها بشراء الأسهم الكويتية بشكل عام وأسهم البنوك بشكل خاص مع توصية لأسهم "الوطني" و"زين" و"هيومن سوفت".

طول انتظار

وكانت شركة " #فوتسي_راسل" قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن ترقية #البورصة_الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد استمرار السوق على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات منذ العام 2008.

وبيّنت الشركة أن هناك مراجعة نصف سنوية ستتم في مارس وسبتمبر، لافتة إلى أن الانضمام الفعلي بوزن نسبي 0.5% للمؤشر سوف يتم في سبتمبر 2018.

أبرز العوامل

وأرجعت فوتسي في حينه قرار الانضمام للتعديلات الأخيرة التي أجرتها هئية أسواق المال والبورصة الكويتية، أبرزها:

- إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول PMT ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي.

- حيث تم توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3 ).

- تم إلغاء الوحدات السعرية، والتعويض عنها بنظام "التكات"، والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20% كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة.