"السعودية للكهرباء" تتكبد خسائر فصلية بـ5.5 مليار ريال

تضاعفت خسائر شركة #الكهرباء_السعودية في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار ريال.



وجاءت النتائج الفصلية أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسائر بقيمة 1.2 مليار ريال.

وفي المقابل ارتفعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 50% لتصل إلى 6.9 مليار ريال.

قفزة بالأرباح السنوية

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إن سبب الارتفاع في صافي #الأرباح السنوية إلى اشتماله على بند غير متكرر نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 1438/5/24 هـ القاضي بإعفاء الشركة من رسوم البلديات، على الرغم من تأثر نتائج الفترة بتكاليف ومخصصات مجنبة بالمخزون والتزامات محتملة، كما تأثرت الفترة بتكاليف برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية.

وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل خلال الفترة العام الماضي 50.62 مليار ريال، مقابل 49.86 مليار ريال للفترة المالية السابقة، وذلك بارتفاع قدره 2%، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( لاتوجد حقوق الأقلية) خلال الفترة المالية الحالية 72.31 مليار ريال، مقابل 65.60 مليار ريال للفترة المالية السابقة، وذلك بارتفاع قدره 10% 3

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 7.13 مليار ريال، مقابل 4.93 مليار ريال للفترة المالية السـابقة ، وذلك بارتفاع قدره 45%.

توزيعات نقدية

وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من الأهالي ومن في حكمهم، عن 2017، بقيمة إجمالية 547 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة علة موقع "تداول" فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 781.1 مليون سهم، وتصل حصة السهم الواحد 0.70 ريال.

وتصل نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم إلى 7%.