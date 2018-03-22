تراجع الأرباح السنوية لـ"الدوائية" 27% لـ207 مليون ريال

تراجعت الأرباح السنوية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى 207 مليون ريال في 2017، مقابل أرباح سنوية بلغت قيمتها 281.93 مليون ريال في 2016، بنسبة تراجع 26.58%.

وانخفضت ربحية السهم في 2017، إلى 1.64 ريال مقابل 2.31 ريال في 2016.

وأرجعت الشركة الدوائية انخفاض صافي الربح بنسبة 26.58% الى وجود أرباح بيع استثمارات خلال الفترة المماثلة من العام السابق بقيمة 263 مليون ريال، مقابل أرباح بيع استثمارات خلال العام الحالي بقيمة 46 مليون ريال.

ولفتت "الدوائية" إلى نمو الربح التشغيلي بنسبة 265.1% في العام 2017، وانخفاض مصاريف التمويل بنسبة 34% إلى 14.7 مليون ريال بسبب رسملة الجزء الخاص بتمويل المشروعات تحت التنفيذ والتي اكتملت بنهاية العام 2017م.

كما انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 51 مليون ريال خلال 2016م إلى 9.9 مليون ريال في 2017م، كذلك تم خلال 2016م تسجيل خسائر انخفاض عملة بمبلغ 70.4 مليون ريال، ولم يقابله تسجيل خسائر تقييم عملة خلال 2017م.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق الأخرى بنسبة 7.8% بالرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.1%، كذلك تم تحقيق إيرادات أخرى بمبلغ 27.1 مليون ريال في العام 2017 مقابل 7.6 مليون ريال في العام 2016م وتتضمن الإيرادات الأخرى مبلغ 13.4 مليون ريال المردود من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعدم الحاجة له نتيجة للتحسن في تحصيل الذمم المدينة.