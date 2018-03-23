شل تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي

اتفقت شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة، اليوم الجمعة، على بيع كامل حصتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى شركة إيتوتشو كورب اليابانية مقابل 406 ملايين دولار.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي اتفقت فيه الشركة البريطانية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول في العراق عضو أوبك، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة بحلول نهاية يونيو.

وقالت الشركة إن شل إي.بي ميدل إيست هولدنجز ستبيع كامل حصتها في شل العراق إي.بي (إس.آي.بي.في) التي تملك حصة نسبتها 19.6% من حقل النفط إلى وحدة تابعة لإيتوتشو.

وفي إطار الاتفاق، ستتحمل إيتوتشو ديناً بقيمة 144 مليون دولار أيضا.

وقالت شل إنها حصلت على الموافقات التنظيمية الضرورية، ومن المتوقع أن تستكمل البيع قريبا، مع تاريخ نفاذ للاتفاق في 31 ديسمبر 2015.

وكان مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أبلغ رويترز في يناير أن العراق وافق على البيع.

وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره إكسون موبيل، نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.