دانة غاز ستوزع 750 مليون درهم.. فكيف يرد حاملو الصكوك؟

أوصى مجلس إدارة شركة دانة غاز بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 5 فلوس لكل سهم اي ما يترجم الى نحو 350 مليون درهم أو 95 مليون دولار.

وستناقشُ الجمعية العمومية التي ستعقد في 11 ابريل المقبل مقترح التوزيعات بعد أن عزفت الشركة عن توزيع أرباح نقدية لعدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التوزيعات لن تلاقي ترحيبا من قبل حاملي صكوك دانة غاز الذين ينتظرون مصير أموالهم بعد عدم قيام الشركة بتسديد مستحقاتهم، عازيةً ذلك إلى عدم قانونية الصكوك.

ولا تزال الدعاوى القضائية جارية للبت في مصير 700 مليون دولار من الصكوك التي استحقت السداد لحامليها في أكتوبر الماضي.