محمد بن سلمان في نيويورك..هذه أبرز لقاءاته في وول ستريت

بعد 5 أيام من بدء جولته "التاريخية" لأميركا، وصل ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى محطته التالية في نيويورك، حيث سيلتقي شخصيات بارزة من "وول ستريت" وممثلي البنوك الأميركية.

وبحسب معلومات حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، فإن جدول أعمال ولي العهد السعودي مزدحم باللقاءات السياسية والاقتصادية في نيويورك، والذي سيمتد على 5 أيام بدءا من يوم أمس وحتى 30 أذار الجاري.

وكشفت المعلومات لموقع "العربية.نت"، أن مأدبة عشاء ستجمع اليوم الأمير محمد بن سلمان مع #بلومبرغ ورؤساء شركات أميركية.

مشروع البحر الأحمر

وفي حين بات معلوماً أن ولي العهد سيشارك في #منتدى_سعودي_أميركي في نيويورك غداً ، بحسب ما أفادت السفارة السعودية في واشنطن، غير أن اللقاءات ستشمل أيضاً الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة المشاركة في المشروع السياحي العالمي" البحر الأحمر".

وسيحضر المنتدى شخصيات اقتصادية بارزة، مثل الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورغان تشيس جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر هنري كرافيس، وكذلك الرئيسة التنفيذية لناسداك أدينا فريدمان.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق، أن الرئيس التنفيذي لمجموعة #بلاكستون ستيفن شوارتسمان سيستضيف الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد.

ولن يخلو اليوم الأخير من الزيارة إلى نيويورك في 29 الجاري من الشق الاقتصادي، إذ بعد اللقاءات والقضايا السياسية التي ستطرح على طاولة الاجتماعات في الفترة الصباحية، سيلتقي ولي العهد أيضاً شركات في مجال التقنية مثل " Soft Tec "، ومجموعة "Masan".

تأتي أهمية محطة "نيويورك" في زيارة ولي العهد، انطلاقاً من تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس الفائت، حيث أكد أن بلاده قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في بورصة عالمية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018.

يذكر أن بورصة نيويورك للأوراق المالية وناسداك من بين المواقع المحتملة للإدراج.