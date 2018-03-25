"جرير" توصي بتوزيع أرباح بـ25.5% للربع الرابع 2017

أوصى مجلس إدارة شركة "جرير" للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2017 بنسبة 25.5%، وبواقع 2.55 ريال حصة السهم الواحد.

ولفتت شركة جرير، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 229.5 مليون ريال، علما أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

يذكر أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 2018/04/02، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس الواقع في 2018/04/12.