"موانئ دبي" تستحوذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين خاصتين

كشفت موانئ دبي العالمية أنها تخطط للاستحواذ على حصص في منطقتين اقتصاديتين خاصتين في كازاخستان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف إلى دولة الإمارات.

وفي التفاصيل، أوضحت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي في بيان أنها تخطط للاستحواذ على حصة نسبتها 51 % في منطقة خورجوس الخاصة، وحصة نسبتها 49% من منطقة أكتاو.

وأفادت موانئ دبي العالمية أنها وقعت اتفاقين إطاريين مع حكومة كازاخستان، يتعلقان بعملية الاستحواذ وحوكمة وإدارة المنطقتين.

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل.

وفي سياق منفصل، كانت #موانئ_دبي_العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، قد أكدت في منتصف الشهر الجاري، أنها ملتزمة بمشروع الميناء في #أرض_الصومال على الرغم من قيام الصومال بحظر عمل الشركة في البلاد.