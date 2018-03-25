سهم "نادك" يقفز 6% بعد الاستحواذ على "الصافي دانون"

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "الصافي القابضة" ببيع 34.95 مليون حصة تمثل 83% من رأسمال شركة "الصافي دانون".

بينما ستقوم شركة "دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة" ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة تمثل 32.16% من رأسمال نادك، وإصدار 9.11 مليون سهم لصالح شركة "دانون للألبان الاستثمارية" تمثل 6.59% من رأسمال نادك.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد قيمة أسهم العوض التي سيتم إصدارها للشركاء البائعين بناء على قيمة أسهم شركة نادك في تاريخ استكمال الصفقة.

وتنص الاتفاقية على حق شركة "نادك" في إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بأعمال شركة الصافي دانون وشركاتها التابعة.

ويحق للشركاء البائعين إنهاء الاتفاقية إذا قل سعر سهم شركة نادك عن نسبة معينة للأحكام والشروط المتفق عليها.