انخفاض خسائر "كيمانول" لـ28 مليون ريال في 2017

انخفضت خسائر شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" بنسبة 72.7% إلى 27.7 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 101.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام المماثل.

وقالت الشركة في بيان نشر على "تدول"، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض مصروفات التشغيل نتيجة لتطبيق برنامج ترشيد النفقات الذي تبنته الشركة وارتفاع أسعار المبيعات، وكذلك التوصل إلى تسوية ودية مع أحد المسوقين، إضافة إلى انخفاض الإهلاك بسبب تغير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بسبب إعادة جدولة القروض.

وبلغ حجم الإيرادات خلال الفترة الحالية حوالي 683 مليون ريال مقارنة بحوالي 636 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7%.

ولفتت الشركة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1.1 مليار ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 227.5 ريال والتي تمثل %18.8 من رأس المال.