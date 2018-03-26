"دي إكس بي إنترتينمنت" تعيد هيكلة ديون بـ4.2 مليار درهم

توصلت شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" إلى اتفاق مع المقرضين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار درهم.

ووفق هذه الاتفاقية تتوقف الشركة عن سداد "مبلغ" الدين الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، ويشمل الاتفاق تقديم تعهد للمقرضين ليتم إعادة جدولة الدفعات على أن تستمر الشركة في تسديد الفائدة على الدين وفق الاتفاق الأساسي.

وقالت الشركة إنها توصلت أيضا إلى اتفاق مع "مراس" التي تمثل أكبر مساهم في الشركة تُقدم بموجبه "مراس" تمويل بقيمة 1.2 مليار درهم على شكل أداة دين قابلة للتحويل تخضع لموافقة المساهمين والهيئات الرقابية.