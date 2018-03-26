35.4 مليون ريال حجم الاستثمار بصندوق "سويكورب وابل ريت"

أكدت شركة "سويكورب"، مدير صندوق " #سويكورب_وابل_ريت "، أنها ستقوم بالاشتراك في الصندوق بمبلغ نقدي يبلغ 35.40 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 3% مــن إجمالــي وحـدات الصنـدوق بحيـث يشكل هــذا الاشــتراك مــع مجموع اشــتراكات بائعــي الأصــول العقاريــة المبدئيــة نسبة 70% مــن إجمالــي الوحـدات.

وقالت شركة "سويكورب"، إن صندوق "سويكورب وابل ريت" يتميز برسوم إدارية تبلغ 0.75% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق، كما تبلغ نسبة رسوم الاشتراك 1% فقط من المبلغ المشترك به (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ويستهدف صندوق "سويكورب وابل ريت" توزيع عائد صافٍ للمستثمرين بنسبة 7.7% في عام 2018، ويستهدف أن يرتفع الى 8.30% في عام 2020.

ويبلغ عدد الوحدات المطروحة للجمهور 35.40 مليون وحدة، بسعر 10 ريالات سعودية للوحدة الواحدة، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 354 مليون ريال سعودي، تمثل نسبة 30% من حجم الصندوق البالغ 1.18 مليار ريال سعودي، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 500 ريـال سـعودي.

وتبدأ فتـرة الطـرح الأولى للصندوق اعتبـاراً مـن 19 مارس 2018 وتسـتمر لمدة 15 يوم عمل تنتهي في 8 أبريل 2018، وذلك عبر الجهات المستلمة المتمثلة في بنك البلاد والبنك الأهلي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وشركة الجزيرة للأسواق المالية وقنواتهم الإلكترونية.