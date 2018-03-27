إيرادات "هيرميس" تقفز 186% لـ 3.6 مليار جنيه في 2017

أعلنت المجموعة المالية #هيرميس القابضة، ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، لتسجل نحو 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وخلال إعلانها عن نتائج الأعمال المنتهية في ديسمبر الماضي، أكدت "هيرميس" أن إجمالي إيرادات الشركة قفزت لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع سنوي تقدر بنحو 186%، وذلك بعد استبعاد مكاسب فروق العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه المسجلة على قوائم العام المالي 2016.

وتعكس نتائج أعمال الشركة قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وكذلك المساهمة الإيجابية من المنتجات والخدمات الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام 2017، والتي أثمرت ارتفاع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 111% بعد استبعاد مكاسب فروق العملة خلال 2016.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس" القابضة، كريم عوض، إن الشركة "نجحت في أن تتحول من بنك استثمار رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مؤسسة خدمات مالية متكاملة تخدم كافة أنواع العملاء في الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة".

وفي إطار استراتيجية التوسعات المخطط لها خلال العام 2017، لفت عوض إلى أن الشركة أضافت باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لقائمة تواجدها المباشر، مع إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تشمل قطاع (Merchant Bank) والمنتجات المهيكلة (Structured Products) التي سجلت إجمالي تنفيذات بقيمة 961 مليون دولار منذ إطلاقها.

وأشاد بأداء قطاع التمويل غير المصرفي خلال 2017 بإطلاق شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، وهو أحدث أنشطة الشركة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تلقى رواجاً ملحوظاً في السوق المصرية.

وأوضح أن أداء قطاعات بنك الاستثمار ساهم في ترسيخ ريادة الشركة الإقليمية خلال العام 2017، حيث احتل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب صدارة تصنيفات صفقات رأس المال في أسواق الشرق الأوسط، بفضل تنفيذ سلسلة من الصفقات الكبرى بأسواق متعددة. كما حصد قطاع الوساطة في الأوراق المالية المركز الأول بعدة أسواق إقليمية، بينما نجح قطاعا إدارة الأصول والاستثمار المباشر في تنمية قاعدة الأصول المدارة لتبلغ 4.8 مليار دولار في نهاية 2017.

وشهدت إيرادات قطاع بنك الاستثمار نمواً سنوياً بمعدل 69% لتمثل إيراداته حوالي 47% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال العام 2017. وارتفعت أيضاً إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة 149% لتمثل 16% من إيرادات المجموعة، بفضل نمو أعمال القطاع وتطور أدائه المالي والتشغيلي على مدار العام 2017.

بينما نمت إيرادات قطاع عمليات الخزانة وأسواق المال بنسبة 605%، وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم العملة المسجلة خلال العام المالي 2016، لتمثل بذلك 37% من إجمالي الإيرادات التشغيلية بنهاية 2017.

وأكد عوض أن الإدارة استمرت في ترشيد المصروفات خلال العام 2017، وانعكس ذلك في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند مستوى 39%، مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

ومع ارتفاع المصروفات التشغيلية بمعدل 12%، وتحقيق #إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه، بلغ صافي#الربح_التشغيلي 1.5 مليار جنيه، ووصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 1.2 مليار جنيه.