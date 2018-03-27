50 مليون ريال حصيلة مزاد لبيع سيارات معن الصانع وسعد

بلغت حصيلة أول مزادات بيع أملاك وأموال رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، 50 مليون ريال خلال سبعة أيام، قيمة بيع أكثر من 1142 شاحنة ومعدات ثقيلة.

وتجاوز ما تم بيعه في المزاد معدات ثقيلة وسيارات وحفارات وشاحنات المعروض، وفاقت القيمة الإجمالية للمبيعات ما كان متوقعاً في التقييم قبل أعمال البيع، بحسب مصادر مشرفة على المزاد، لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت المصادر، أن المزاد شهد إقبالا وتنافسا شديدين بين المسجلين في طيلة أيامه، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 13.8 ألف شخص، يمثلون أصحاب المؤسسات والشركات والمستثمرين وأصحاب معارض السيارات من مختلف مناطق المملكة، فضلا عن عدد كبير من المستثمرين الخليجيين.

وبينت المصادر، أن المزادات المقبلة من بيع أملاك وأموال رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد التي يتوقع أن تنظم قريبا ستشمل بيع الرخام والسيراميك والأثاث المكتبي والمنزلي والديكورات والمفروشات بكميات كبيرة ومن ثم سيتم تنظيم مزاد للعقارات قبل نهاية رمضان المقبل.

واستمر المزاد الأول مدة سبعة أيام متواصلة بعد تمديده حتى أمس، حيث حدد الخميس الماضي آخر يوم في المزاد إلا أن المنظمين قرروا تمديده حتى نفاد وبيع كل المعروضات.

واحتوى المزاد سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، مولدات ومحولات كهربائية، مكائن وآليات متعددة، "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية، مجموعة "شياول" متنوعة، حفارات، مجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى.