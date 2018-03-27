ارتفاع أرباح "الأندلس العقارية" 29% لـ118.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الأندلس العقارية، بـ29% إلى 118.4 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بـ91.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى زيادة إيرادات التأجير وارتفاع الدخل المحقق من الاستثمار في الشركات الزميلة، هذا بالإضافة إلى المكاسب المحققة من استبعاد أرض استثمارية للشركة وتقديمها كحصة عينية في شركة زميلة جديدة.

وأفادت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1228.34 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مكاسب طرح ما نسبته 31.27% من صندوق الاهلي ريت1 (منشأة تابعة) للعامة قد بلغت 220.2 مليون ريال تم إثباتها مباشرة في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم وذلك وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية ذات العلاقة والخاصة بالقوائم المالية الموحدة.

وبلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية 146.83 مليون ريال، مقابل 131.67 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.51 % .