التكنولوجيا الأميركية.. من سيفوز بسباق التريليون دولار؟

تتسابق شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، على الوصول إلى قيمة تريليون دولار، للقيمة السوقية للشركة، والتي تمثل القيمة الإجمالية لأسهم تلك الشركة المتسابقة على زيادة القيمة ورفع ثروة مساهميها.

وتبدو شركة "أبل" الأقرب إلى خط النهاية بقيمة سوقية تصل إلى 890 مليار دولار، تليها أمازون بقيمة سوقية تقارب 770 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة تأتي "آلفبت" الشركة الأم لـ "غوغل" وبقيمة سوقية تبلغ 750 مليار دولار.

وفي هذا السباق الصعب، تظل أبل بعيدة بنسبة 11% عن الترليون دولار مما يعني أنها المرجحة للفوز، ما يفتح التساؤلات حول جدوى الاستثمار في سهمها في الوقت الحالي.

ومع مقارنة أداء أسهم هذه الشركات نرى زخما قويا و على سهم أمازون بفضل النمو القوي في اعمال الشركة إضافة لعمليات الاستحواذ مثل الاستحواذ على "هول فوودز" العام الماضي، بجانب توسع الشركة في مجالات عدة مثل الأدوية إضافة للتوسع في بلدان أخرى، وذلك انعكس ارتفاعا بنسبة 34% على السهم منذ بداية العام.

وتنعكس الاستحوذات والاستثمارات في الاحتياطيات النقدية لشركة أمازون الذي يبلغ حاليا 30 مليار دولار، بالمقارنة مع 285 مليار دولار احتياطيات نقدية لشركة "أبل" بحسب ميزانية الشركة.