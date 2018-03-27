"العربية للاستثمارات" تستهدف أرباح بـ4.53 مليون دولار

قال حازم الزفزاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة المصرية إن الشركة تستهدف التحول للربحية في 2018 بعدما قلصت خسائرها في السنة الماضية.



وقال الزفزاف خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج السنوية إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تقارب 80 مليون جنيه، ما يعادل 4.53 مليون دولار بعد خصم الضرائب في العام الحالي.



وفي وقت سابق اليوم، أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للعربية للاستثمارات تقلص خسائرها بنحو 31% في 2017 ليصل صافي الخسارة بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية إلى 188.965 مليون جنيه مقابل خسارة 273.629 مليون جنيه في 2016.



وذكر الزفزاف في المؤتمر الصحفي أن العربية للاستثمارات تستهدف إيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه في 2018 بدعم النمو المتوقع لإيرادات وحدتي كهروميكا وطوبلاط. وحققت الشركة إيرادات قدرها 1.392 مليار جنيه في العام الماضي بانخفاض 5.5% عن 2016.



وتوقع الرئيس التنفيذي أن تحقق الوحدتين كهروميكا وطوبلاط معا إيرادات بنحو 900 مليون جنيه هذا العام مقارنة مع 600 مليون جنيه في 2017.



وتأسست العربية للاستثمارات، التي كانت تعرف سابقا باسم إيه.آي.سي، في 1985 وتمتلك الكثير من الشركات التابعة ومن أهمها كهروميكا مصدر الإيرادات الأكبر للشركة والشركة العربية الدولية للمقاولات.



وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية مثل الكويت والسعودية وليبيا من خلال وحدتها كهروميكا التي تستهدف الشركة الأم زيادة إيراداتها 50% إلى أكثر من 800 مليون جنيه في العام الحالي.