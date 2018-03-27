"نماء" للكيماويات تقلص خسائرها لـ1.5 مليون ريال بـ2017

قلصت شركة نماء للكيماويات، خسائر بنسبة 99% لـ1.5 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 811 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى الزيادة في حجم المبيعات وتحسن متوسط بيع المنتجات النهائية واستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات مما أدى إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.

وكذلك انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بالإضافة إلى انخفاض قيمة الاستهلاك نتيجة القيام بتخفيض قيمة أصول وممتلكات الشركة.

ويعود أيضا سبب انخفاض الإيرادات الأخرى إلى عدم تسجيل تعويض مستلم من شركة التأمين مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 277 مليون ريال.