اللجين ترفع أرباحها السنوية 18% لـ 136 مليون ريال

سجلت شركة اللجين، أرباحا سنوية بقيمة 136.2 مليون ريال، عن نتائج العام 2017 بزيادة 18% عن العام السابق له.

وأرجعت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية، سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الربح من الاستحواذ على شركة زين للصناعات المحدودة (زين).

كما قالت إن سبب الزيادة في الأرباح يأتي أيضا مع الزيادة في حصة اللجين من صافي أرباح شركة زميلة وهي الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت).

واعتبرت شركة اللجين أن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية يعود أساساً إلى توحيد البيانات المالية مع شركة زين لعام 2017.