لتسوية نزاع..جيبوتي تعرض شراء حصة "موانئ دبي" في مرفأ

قال أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في #جيبوتي لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الهيئة عرضت شراء حصة#موانئ_دبي_العالمية البالغة 33% في مشروع مرفأ #دوراليه للحاويات، لإنهاء نزاع مع الشركة المملوكة لحكومة دبي وتفادي التحكيم.

وأنهت جيبوتي عقد امتياز المرفأ مع "موانئ دبي العالمية" الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى العام 2012.

ووصفت "موانئ دبي العالمية" تلك الخطوة بأنها غير قانونية، وقالت إنها بدأت إجراءات أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي برأتها العام الماضي من جميع الاتهامات المتعلقة بسوء إدارة الامتياز.

وقال هادي: "نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم... لا توجد حاجة للتحكيم الدولي. سنشتري أسهمهم".

من جهة أخرى، قال هادي إن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية "سي.إم.ايه سي.جي.إم" لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وإنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزاً للنقل البحري والجوي في إفريقيا.

ودفع موقع جيبوتي الاستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك.

ولفعل ذلك، قال هادي إن الهيئة تخطط أيضاً لبناء مطار بتكلفة 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي لـ "إير جيبوتي".