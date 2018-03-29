الإجراءات الضريبية تكبد سهم أمازون خسائر قوية

أبلغ مسؤول في البيت الأبيض بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حالياً فيما يتعلق بشركة أمازون.كوم لكن إدراة #ترمب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة.

تأتي التصريحات بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث بشأن تغير نظام معاملة #أمازون ضريبياً بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون.

أسهم أمازون تهبط 5%

وإثر هذه الأخبار، هبطت أسهم أمازون.كوم بما يقترب من 5% أمس الأربعاء مبددة نحو 30 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة .



وذكر الموقع نقلا عن 5 مصادر ، قيل إنهم ناقشوا الأمر مع ترمب ، أن #الرئيس_الأميركي تحدث عن اللجوء إلى قانون المنافسة من أجل "ملاحقة" الشركة بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون.



وأضاف التقرير أن ترمب يريد أيضا تغيير أسلوب المعاملة الضريبية لأمازون، وهو موضوع كان الرئيس الأميركي قد أثاره علنا العام الماضي عندما دعا إلى فرض #ضريبة إنترنت على شركات التجزئة عبر الشبكة العالمية حتى على الرغم من أن أمازون تحصل بالفعل ضريبة المبيعات على البضائع التي تبيعها مباشرة للمستهلكين.



وانخفض سهم أمازون 4.38 % أمس الأربعاء إلى 1431.42 دولار. وارتفع السهم إلى ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.