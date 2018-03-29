مجموعة "فودافون" تعلن إتمام تخارجها من قطر

أعلنت "مجموعة فودافون" عن إتمام بيع وحدتها في #قطر، حيث استكملت مؤسسة قطر الاستحواذ على حصة #فودافون يوروب في مشروع مشترك يسيطر على شركة "فودافون قطر"، وفقاً لـ "رويترز".

وكانت شركة #فودافون قد أعلنت أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51% في وحدتها القطرية إلى شريكها القائم فيها "مؤسسة قطر"، وذلك مقابل 301 مليون يورو.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن حجم خسائر "فودافون" في قطر فاقت المليار دولار، وعلى إثر ذلك وافقت الشركة البريطانية على بيع حصتها في المشروع المشترك مع #مؤسسة_قطر لإنهاء تلك الخسائر المتراكمة منذ بدء نشاطها في قطر في العام 2009، وذلك مقابل 301 مليون يورو (ما يعادل 369.9 مليون دولار).

وتملك "فودافون" و"مؤسسة قطر"، وهي منظمة تعليمية شبه خاصة، حصة قدرها 45% في "فودافون قطر" من خلال مشروع مشترك. والباقي مملوك لحكومة قطر ومستثمرين آخرين.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن علامتها التجارية ستظل في #قطر في إطار الصفقة التي تُقدر وفقها قيمة #فودافون_قطر بـ1.45 مليار يورو.