"سي.إم.إي" تستحوذ على "نيكس" بـ5.5 مليار دولار

قالت مجموعة سي.إم.إي الأميركية المشغلة للبورصات أمس الخميس إنها توصلت لاتفاق لشراء مجموعة نيكس البريطانية التي أسسها مايكل سبنسر مقابل نحو 3.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 5.5 مليار دولار، في صفقة من شأنها أن تتمخض عن مؤسسة تداول قوية عابرة للحدود.

وقال المساهمون في نيكس، وهي شركة تكنولوجيا مالية تنسق بين مشتري وبائعي السندات وعقود المبادلة والعملات، إنها ستحصل على 500 بنس نقدا لكل سهم في نيكس و0.0444 سهم جديد في سي.إم.إي.

ويمثل عرض سي.إم.إي علاوة قدرها 2.9% فوق سعر السهم عند الإغلاق يوم الأربعاء والذي بلغ 972 بنسا.

وتعتبر "نيكس" شركة تكنولوجيا مالية تنسق بين مشتري وبائعي السندات وعقود المبادلة والعملات، أما "سي.إم.إي" فهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة البورصات.

وواجهت محاولات الدمج بين بورصات كبيرة، مثل محاولة دمج بورصة لندن والبورصة الألمانية، صعوبات تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأعوام الماضية. لكن توسع سي.إم.إي بشراء نيكس قد ينال موافقة الجهات التنظيمية والسياسيين بسهولة أكبر، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت سي.إم.إي إن الصفقة ستوسع وجودها العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.