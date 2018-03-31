هبوط أرباح "تراسنفت" لـ3.3 مليار دولار في 2017

هبطت أرباح شركة ترانسنفت، التي تسيطر على خطوط أنابيب النفط الخام في روسيا، إلى 192 مليار روبل (3.3 مليار دولار) من 233 مليار روبل في 2016.

في حين ارتفعت إيراداتها إلى 884 مليار روبل في 2017 من 848 مليار روبل في 2016.

وكانت "أوبك" ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا، اتفقوا في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، حتى نهاية 2018.

ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، في يونيو.

وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استناداً إلى ظروف السوق.