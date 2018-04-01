انخفاض خسائر "الخضري" إلى 101.5 مليون ريال في 2017

تقلصت خسائر شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري السنوية في العام الماضي بـ15% لتسجل خسائر بنحو 100 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بنحو 120 مليون ريال في عام 2016.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض في الخسائر إلى انخفاض التكاليف المباشرة والمصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض مصاريف الزكاة وغيرها.

وانخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 48% 522 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في وتيرة إنجاز المشاريع الحالية، وفي المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 31% 2.03 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الترسيات. وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 28% 13.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الأيدي العاملة والاستخدام الأمثل للموارد والتي سبق الإشارة إليها بالإعلان السابق تطبيقا لبرنامج الخضري لرفع الكفاءة.

من جهه أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% (11.1 مليون ريال) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مبيعات المعدات المستخدمة الفائضة عن الحاجة بالمزاد في 2017 مقارنة بعام 2016.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 638.7 مليون ريال.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة قد بلغت 14.4 مليون ريال بنسبة 2.58% من رأس المال.