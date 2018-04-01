"الأندلس العقارية" توصي بتوزيع أرباح بـ20% للعام 2017

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بمعدل (2 ريال للسهم) لمساهمي الشركة عن العام 2017.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع هو عند 140 مليون ريال، منها مبلغ 105 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة 31.27% من الصندوق العقاري (الأهلي ريت 1) .

يذكر أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم.

تجدر الإشارة إلى أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقا بعد الحصول على الموافقة النظامية.