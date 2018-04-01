"الكابلات" السعودية تقلص خسائرها لـ80 مليون ريال بـ2017

انخفضت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، بنسبة 66% إلى 80.3 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 235.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :

أ. التنازل عن قروض بإجمالي 77 مليون ريال سعودي من قبل أحد بنوك إعادة الهيكلة كما تم تفصيله أدناه.

ب. انخفاض المصروفات التشغيلية والهوامش المتحسنة.

ج. غياب المخصص مقابل تكاليف التطوير وشطب السمعة مقارنة بالعام 2016.

د. حصة الخسارة المتكبدة بواسطة الشركات المرتبطة مقارنة بالربح المحقق خلال الفترة المنتهية في 2016/12/31.

ولفتت الشركة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 209.85 مليون ريال.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة قد بلغت 175.54 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017، تمثل نسبة 43.44% من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أنها توصلت إلى إبرام اتفاقية تخفيض للدين مع أحد المقرضين لقرض مستحق بمبلغ 141.99 مليون ريال سعودي.

بموجب هذه الاتفاقية قامت الشركة بالسداد الفوري لمبلغ 51 مليون ريال سعودي شاملاً مبلغ 11 مليون ريال سعودي كضمان مسترد مقابل قرض مستحق وإصدار خطاب ضمان. وبناءً عليه، تنازل المقرِض عن مبلغ 77 مليون ريال سعودي من القرض المستحق.