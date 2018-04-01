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"هيرمس" توافق على زيادة رأسمالها لـ3.8 مليار جنيه

المصدر: العربية.نت
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وافق مجلس إدارة المجموعة المالية #هيرمس القابضة على زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات إلى 3.8 مليار جنيه.

وستكون الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم.

يذكر أن الشركة حققت أرباحا مجمعة بلغت 1.25 مليار جنيه عن العام الماضي.

وخلال إعلانها عن نتائج الأعمال المنتهية في ديسمبر الماضي، أكدت "هيرمس" أن إجمالي إيرادات الشركة قفزت لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع سنوي تقدر بنحو 186%، وذلك بعد استبعاد مكاسب فروق العملة بقيمة 2.7 مليار جنيه المسجلة على قوائم العام المالي 2016.

وتعكس نتائج أعمال الشركة قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وكذلك المساهمة الإيجابية من المنتجات والخدمات الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام 2017، والتي أثمرت ارتفاع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 111% بعد استبعاد مكاسب فروق العملة خلال 2016.

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