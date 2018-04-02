الرياض المالية:سنرفع رأسمال الرياض ريت بـ100 مليون ريال

أعلنت الرياض المالية مدير صندوق الرياض ريت عن نيتها الاشتراك في زيادة رأس المال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي مما يعادل 20% من الاشتراكات النقدية المتاحة للجمهور وهـو ما يعكـس ثـقـة مديـر الصـندوق والنظرة الـمستقبلة الـمتفائلة في صندوق الرياض ريت.

ويهدف صندوق الرياض ريت الى جذب شريحة المستثمرين من الشركات والمؤسسات المالية للاستثمار الى جانب المستثمرين من الجمهور، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ويعتبر صندوق الرياض ريت من أكبر #صناديق_الاستثمار_العقارية المتداولة حيث يصل حجم الصندوق بعد زيادة رأس ماله إلى 1.75 مليار ريال موزع على 11 أصل عقاري مما يجعله من أكثر صناديق الريت تنوعا من بين الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي.

وسيقوم الصندوق بتوزيع 90% من عوائده بشكل نصف سنوي، ويتوقع أن يصل معدل العوائد الصافية حوالي 6.3% خلال السنة الحالية، ومن المتوقع أن تنمو إلى 8% في عام 2020.