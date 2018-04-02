سابك تبدأ تشغيل مصنعين بالشراكة مع ميتسوبيشي كيميكال

أعلنت سابك بدء التشغيل التجاري اليوم لمجمعي إنتاج مصنعين أحدهما لإنتاج مادة (ميثيل ميثاكريليت مونومر) بطاقة إنتاجية (250) ألف طن متري سنوياً، والآخر لإنتاج مادة (بولي ميثيل ميثاكريليت) بطاقة إنتاجية (40) ألف طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية.

وكانت الشركة قد دخلت بشراكة استراتيجية مناصفة مع شركة ميتسوبيشي كيميكال لتشييد وتشغيل المصنعين مع ترسية عقد المشروع للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء بعد تقييم العروض من الناحية الفنية والاقتصادية على شركة (سي تي سي آي) التايوانية.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي.