"اتصالات" تخفض أسعار التجوال في دول الخليج

أعلنت شركة #اتصالات عن إجراء مزيد من التخفيض على رسوم #التجوال_الدولي للبيانات والمكالمات والرسائل النصية لمشتركيها في خدمات الموبايل المفوترة والمدفوعة مقدماَ، أثناء سفرهم إلى #دول_مجلس_التعاون_الخليجياعتبارًا من أبريل الجاري.

وسيتمكن عملاء "اتصالات" بموجب هذا التخفيض من الحصول على أسعار تجوال دولي مخفّضة، تصل إلى 29% على البيانات والرسائل النصية الصادرة والمكالمات الصوتية الصادرة إلى دولة الإمارات، وإلى أي وجهة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وعبر أي شبكة تجوال شريكة.

وأكدت "اتصالات" أنه تم تقديم الأسعار الجديدة بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لإتاحة خدمات التجوال الدولي داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار معقولة.

يذكر أن "اتصالات" توفر حاليًا تغطية شاملة على ما يقرب من 730 شبكة تجوال دولية داخل 213 دولة، وقامت بتوسيع نطاق شركاء شبكات 4G LTE إلى 291 شبكة في أكثر من 120 دولة.