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كيف يمكن حماية المعلومات الشخصية على "فيسبوك"؟

المصدر: دبي - لين شومان
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شغلت شركة فايسبوك العناوين بقضية انتهاك خصوصية مستخدميها، واستخدام معلوماتهم الشخصية.

لكن ما هي مسؤولية المستخدمين أنفسهم عن ذلك؟ وكيف بالإمكان حماية الخصوصية بشكل أفضل؟

في الحقيقة ، تتلقى شركات التكنولوجيا في وول ستريت ضربات قوية، من اقتراب فرض الضرائب إلى شرعية استخدامها لبيانات المستخدمين، السؤال هنا هل قامت "فيسبوك" بأي خطوة غير قانونية؟

ولكن قبل التفكير بالقرار الجذري وحذف حساب فايسبوك لتفادي سوء استعمال البيانات، هناك بعض الخطوات التي من الممكن اتخاذها لتفادي ذلك. التقرير المرفق يوضح أبرز تلك الخطوات.

كلمات دالّة

#فيسبوك, #البيانات, #شركات التكنولوجيا, #المستخدمون, #خصوصية البيانات

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