محمد بن سلمان يبحث مع "وارنر برذرز" شراكة في الترفيه

التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر برذرز" للترفيه كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي مع ولي العهد.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى بمقر إقامته في #لوس_أنجلوس الاثنين الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب، روني ابوفيتز.

وقدم رئيس "ماجيك ليب" لولي العهد السعودي عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة.

يذكر أن #ماجيك_ليب، شركة أميركية تعمل على تصنيع أجهزة بصرية محمولة يتم ارتداؤها على الرأس، وتعمل على تركيب صور ثلاثية الأبعاد منتجة بواسطة الحاسوب على الأجسام في العالم الحقيقي، وذلك من خلال تسليط مجال ضوئي رقمي (digital light field) إلى عين المستخدم.