"المراعي" تملك حصة مسيطرة في "تأصيل" بـ20 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي شراء كامل حصص بعض الشركاء في شركة تأصيل الدواجن "تأصيل" في 16 رجب 1493هـ الموافق 02 أبريل 2018، بما يساوي 14.0% من رأس المال، بحيث ترفع تملكها إلى 55.9% من حصص شركة تأصيل الدواجن.

وتركز العمليات الرئيسية لشركة #تأصيل الدواجن على تربية أمهات الدواجن، وسوف يضيف استحواذها إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها ورفع كفاءتها.

وأشارت المراعي في بيان نشر على موقع " #تداول "، إلى أن قيمة شراء الحصص بلغت 20.3 مليون ريال سعودي وبتمويل من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

هذ وسوف تقوم شركة المراعي بتوحيد نتائج شركة تأصيل الدواجن ضمن القوائم المالية الخاصة بها من الربع الثاني 2018.