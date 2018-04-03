"ساب" أعلى الشركات قيمة في ألمانيا بـ104 مليارات يورو

حلت شركة "ساب" الألمانية للبرمجيات في المركز الأول في قائمة أعلى الشركات قيمة في ألمانيا، بحسب دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي)، المتخصصة في التدقيق الاقتصادي.

ووفقا لـ"الألمانية"، أظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس، أن "ساب" احتلت المركز الأول بقيمة سوقية في البورصة بلغت قيمتها نحو 104 مليارات يورو، بينما حلت في المركز الثاني شركة "سيمنز" للصناعات الإلكترونية بقيمة 94 مليار يورو، تليها شركة "فولكسفاغن" للسيارات في المركز الثالث، وشركة "أليانز" للتأمين في المركز الرابع، ثم شركة "باير" للأدوية التي كانت تتصدر القائمة عام 2014، لتحل الآن في المركز الخامس بقيمة 80.50 مليار يورو.

وبحسب الدراسة، فإن الـ100 شركة الأعلى قيمة في ألمانيا ارتفعت قيمتها منذ عام 2014 بنسبة بلغ إجماليها 33%. وفي المقابل، لم تحرز شركة "ساب" مركزا في قائمة أعلى عشر شركات أوروبية قيمة، حيث حلت في المرتبة الـ12.

وتصدر القائمة الأوروبية شركة "شل" البريطانية - الهولندية للنفط بقيمة 213 مليار يورو، تلتها شركة "نستله" السويسرية للمواد الغذائية و"نوفارتس" السويسرية للأدوية. وعلى الرغم من عدم حصول شركة "ساب" على مركز بين العشرة الأوائل الأوروبيين، وحلولها في المركز 12، تمكنت الشركة الألمانية من تحسين مركزها بالصعود 14 مركزا منذ عام 2014. وتحل الشركة في المركز رقم 63 على المستوى العالمي.

ولم تتمكن أي شركة أوروبية من إحراز أي مركز في قائمة العشر الأوائل لأعلى الشركات قيمة على مستوى العالم، حيث هيمنت عليها شركات من الولايات المتحدة والصين فقط.

وتصدرت ثلاث شركات أميركية عملاقة في البرمجيات القائمة العالمية، حيث حلت "أبل" في المركز الأول بقيمة 703 مليارات يورو، تلتها شركة "ألفابيت" القابضة لشركة "غوغل" في المركز الثاني، ثم شركة مايكروسوفت في المركز الثالث. وحلت الشركتان الصينيتان "تينسينت" للإنترنت وألعاب الفيديو في المركز الخامس، وعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" في المركز الثامن.