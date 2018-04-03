"فيليبس" تتخذ من مصر مركزا إقليميا للتصدير إلى إفريقيا

قال تامر أبو الغار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة #فيليبس لمنطقة إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن الشركة الهولندية ستتخد من #مصر مركزا إقليميا لتصدير منتجاتها إلى إفريقيا.

وقال أبو الغار خلال مؤتمر صحافي: "سنصنع لمبات الليد وكشافات الليد من خلال بعض الشركاء لنا في مصر. بدأنا بالفعل الإنتاج التجريبي، وسنبدأ التصدير خلال الربع الثاني من هذا العام".

وتوفر تقنية الليد (‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭LED‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) في لمبات الإضاءة 90% من الكهرباء المستهلكة في اللمبات العادية، كما يصل عمرها الافتراضي إلى نحو 20 عاماً.

وذكر أبو الغار أن الشركة، التي تعمل في مصر منذ أكثر من 85 عاما، تستهدف حصة بين 8 و9% في السوق المصرية، للمبات وكشافات الليد خلال أول عام من التصنيع عبر شركاء.

وتوقع نائب الرئيس التنفيذي مبيعات بقيمة 200 مليون يورو (245.8 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة "نصفها من خلال التصدير".