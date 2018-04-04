أحدث خدمة في الإمارات.. توصيل وقود السيارات للمنازل

أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن آلية جديدة توفر لعملائها المزيد من خيارات التزود بالوقود، حيث تختبر الشركة خدمة جديدة تحت اسم "محطتي" تتيح خيار توصيل الوقود أو أسطوانات الغاز إلى العميل في موقع مركبته أو منزله.

واعتباراً من منتصف أبريل الجاري، سيتوفر للعملاء الراغبين بالتزود بالوقود في محطات أدنوك للتوزيع بأبوظبي خيارات الاستفادة من خدمة مميزة جديدة مقابل رسم بسيط، أو استخدام خيار الخدمة الذاتية، على أن يتم تعميم هذين الخيارين على مختلف محطات الخدمة التابعة للشركة في أنحاء الدولة لاحقاً خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، إن "تقديم مزيد من الخيارات والخدمات لعملائنا جزء جوهري من مسار التحول الذي بدأناه في أدنوك للتوزيع، لما فيه تعزيز أدائنا وتأكيد موقع عملائنا كمحور اهتمامنا. ومع توفيرنا خيارات الخدمة المميزة والخدمة الذاتية، ومستقبلاً خدمة "محطتي" لتوصيل الوقود، سيحظى عملاؤنا بخيارات أكثر للتزود بالوقود".

وأضاف الراشدي: "هذا تغيير مهم في آلية توفير الخدمة لعملائنا. ولتطبيق الخدمات الجديدة بشكل سلس قمنا بزيادة أعداد موظفينا في محطات الخدمة التي تقدم خيارات الخدمة المميزة والخدمة الذاتية، بالتزامن مع تنفيذنا حملة توعية شاملة لعملائنا، وتطبيق إعفاء مبدئي من رسوم الخدمة المميزة خلال المرحلة الأولى حتى يعتاد العملاء على الخيارات الجديدة. كما تواصلنا ونتواصل خلال الأسابيع القليلة القادمة مع العديد من شركائنا وعملائنا في القطاعين الحكومي والخاص للتعريف بخدماتنا الجديدة". ويتلقّى موظفو محطات الخدمة تدريبات مكثّفة استعداداً لتطبيق الخدمة المميزة والخدمة الذاتية، فيما يتم تحديث تصاميم المحطات التي تعكس الخيارات الجديدة، وتوزيع الزي الجديد على الموظفين فيها، حتى يتمكّن العملاء من تمييز الخيارات المتعددة للخدمة.

بدوره، قال جون كاري، نائب الرئيس التنفيذي في أدنوك للتوزيع: "ندعو جميع عملائنا لزيارة محطاتنا واستكشاف خدماتنا الجديدة لدى إطلاقها في منتصف أبريل الجاري، حيث نوفر لهم مزيداً من الخيارات والخدمات لراحتهم، في ظل نمط الحياة النشط الذي قد لا يتيح للكثيرين الوقت للتزود بالوقود أو التسوق. واعتباراً من منتصف شهر أبريل 2018، سيكون باستطاعة عملائنا في 40 محطة في أبوظبي الاختيار بين الخدمة المميزة والخدمة الذاتية على النحو الذي يلائم احتياجاتهم". ولفت كاري إلى أن الخيارات الجديدة التي توفرها الشركة للتزود بالوقود تتكامل مع خطوات التحوّل الأخرى التي تطبقها أدنوك للتوزيع، بما في ذلك الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً مع شركة "أوربن فودز" العالمية لتقديم علامة "جيان" في عدد من متاجر التجزئة التابعة لأدنوك للتوزيع، في إطار حرصها على مزيد من الارتقاء بتجربة عملائها.

وقد وصلت دراسة تحديد رسم الخدمة المميزة للتزود بالوقود إلى مرحلتها النهائية، على أن يتم إعلانه خلال الأسابيع المقبلة، علماً بأن كبار السن وأصحاب الهمم سيتم إعفاؤهم كلياً من رسوم الخدمة المميزة.

ويتم استحداث ميزات جديدة في محطات الخدمة لتعزيز سلامة مستخدمي الخدمة الذاتية، بما في ذلك لوحات تعمل باللمس تقلل الاحتكاك إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير قفازات للعملاء الراغبين باستعمالها أثناء استخدام الخدمة الذاتية.

ويجري حالياً اختبار خدمة "محطتي" التجريبية على نطاق محدود في أبوظبي، لتقييم توفير خدمة توصيل وقود الجازولين أو أسطوانات الغاز للعملاء باستخدام تطبيق ذكي.