نمو أرباح "هواوي" الفصلية 28% إلى 7 مليارات دولار

أعلنت مجموعة #هواوي للأجهزة المستهلك نتائجها المالية النهائية للعام 2017، وقد حققت نمواً ثابتاً حيث بلغت إيرادات الشركة السنوية 603.6 مليار يوان صيني بما يعادل 92.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة مع العام 2016.

وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة ٳلى 47.5 مليار يوان صيني تعادل نحو 7.3 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 28.1% مقارنة بنتائج العام الماضي.

أما في مجال أعمال أجهزة المستهلك، فقد انطلقت علامتا هواوي وهونر بوتيرة متسارعة محققتين نمواً سريعاً في الأسواق. حيث نجحت هواوي في شحن 153 مليون هاتف ذكي بما فيها هواتف هونر، في العام 2017، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية ٳلى 237.2 مليار يوان صيني تعادل نحو 36.4 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 31.9% مقارنة بالعام الماضي.

وحصدت هواوي وهونر معاً حصة بنسبة 10% من الأسواق العالمية، ما جعل الشركة ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

وارتفع الوعي بالعلامة التجارية عالمياً من 81% في العام 2016 ٳلى 86% في العام 2017، أما خارج السوق الصينية، فقد ارتقى الوعي بالعلامة التجارية من 64% ٳلى 74%.

وشهد عدد المستخدمين لهواتف هواوي خارج الصين ارتفاعاً بنسبة 100% بالمقارنة مع العام الماضي.