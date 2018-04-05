"غوغل" تمد كابل إنترنت بحري بين قارتين

أعلنت #غوغل بدء استثمارها في مَد كابل إنترنت بحري جديد يحمل اسم JGA، يصل بين أستراليا وجنوب شرق آسيا، حيث سيمتد من اليابان إلى جزيرة غوام الواقعة غرب المحيط الهادئ، ومنها ليصل إلى مدينة سيدني الأسترالية.

وكشفت "غوغل" في منشور عن طول الكابل الذي سيصل إلى 9500 كيلومتر، ومن المفترض الانتهاء منه في عام 2019.

وتعد "غوغل" بتلبية الطلب المتزايد على خدمتها السحابية من خلاله، حيث سيتصل مع الكابل الحالي الواقع في هونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا لبناء حلقة تُغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وينضم هذا الكبل الجديد إلى مجموعة كابلات "غوغل" البحرية الثلاثة وهم Indigo وHK-G وSJC، حيث يمتد Indigo بين 4 دول هي برث وسيدني وسنغافورة وجاكرتا، بينما يربط كابل HK-G هونغ كونغ بجزيرة غوام، أما كابل SJC فيربط بين 7 دول في آسيا هي اليابان والصين وهونغ كونغ والفلبين وتايلاند وسنغافورة وبروناي.

وسيوفر الكابل الجديد اتصال إنترنت أفضل في 5 مناطق تتاح بها خدمات "غوغل" السحابية في آسيا وأستراليا وهي: مومباي، وسنغافورة، وتايوان، وطوكيو وسيدني.

ويُعتبر هذا المشروع جزء من شبكة تضم 300 كابل في جميع أنحاء العالم، وقد شهدنا زيادة في عدد الكابلات الممتدة حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يحتاج مقدمو الخدمات السحابية إلى زيادة أعداد هذه الكابلات للحصول على المزيد من الاتصال بكل مناطق العالم.