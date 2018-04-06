أرامكو وتوتال تتجهان لتوقيع اتفاقية توسعة لمصفاة مشتركة

قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية تخططان لتوقيع اتفاق الأسبوع القادم لتوسعة مشروعهما المشترك في المملكة.



وأضافت المصادر أن الاتفاق سيتضمن توسعة مجمع البتروكيماويات في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل، وقد تشمل أيضا إضافة وحدة للتكسير.



وتملك أرامكو السعودية حصة قدرها 62.5% في ساتورب، بينما تبلغ حصة توتال 37.5%.



وتشغل الشركتان بالفعل مصفاة ساتورب وطاقتها 400 ألف برميل يوميا بالتكامل مع إنتاج البتروكيماويات، وتدرسان زيادة إنتاج البتروكيماويات منذ بضع سنوات.



وقالت توتال في أكتوبر إنها تجري محادثات مع أرامكو لتوسعة مصفاة ساتورب بأكثر من 10%.



وقالت مصادر بقطاع البتروكيماويات إن الشركتين تدرسان أيضا بناء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمشتقات في الجبيل، بالقرب من مجمع التكرير المشترك.



وتعتبر مصفاة ساتورب على الساحل الشرقي للمملكة، التي جرى تدشينها في 2014، إحدى المنشآت الأكثر تقدما في العالم في إنتاج الوقود واللدائن البلاستيكية.