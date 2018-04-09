أرباح "إكسترا" الفصلية تقفز 66% إلى 21.6 مليون ريال

حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات #إكسترا ارتفاعاً في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بـ66% إلى 21.6 مليون ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي سجلت فيه أرباحاً بـ13 مليون ريال.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنحو 7.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الذي سبق، فضلا عن زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

أما مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فقد انخفضت الأرباح بنحو 62%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التخفيضات التي تقيمها الشركة سنوياً في الربع الأخير من كل عام.