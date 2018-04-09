سحب 8800 سيارة تسلا الكهربائية من الصين.. لماذا؟

أعلنت الهيئة المعنية بالرقابة على الجودة بالصين اليوم الاثنين أن شركة #تسلا TESLA الأميركية ستستدعي 8898 سيارة من طراز إس في البلاد اعتبارا من 28 يونيو المقبل.

وتستدعي تسلا طوعا موديل إس سيدان التي صنعت قبل أبريل 2016 لتغيير براغ في مكونات عجلة قيادة السيارة.

وخلال الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رتبة شركة #السيارات_الكهربائية "تسلا"، مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحة أنها قررت خفض التصنيف إلى B3، مقابل تصنيفها السابق عند B2، بما يعكس نقص معدل إنتاج السيارة الكهربائية طراز 3.

وتواجه #تسلا ضغوطا في السيولة نتيجة التدفقات النقدية الخارجة بشكل كبير وسلبي، في حين أوقفت تسلا الشهر الماضي، إنتاج الطراز رقم 3 للفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي قبل استئنافه في مصنع تجميع السيارات التابع للشركة في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وأوضح تقرير #موديز أن شركة #تسلا أنتجت 2425 سيارة من طراز 3S، في الربع الرابع من 2017، فضلاً عن استهدافها مستويات أقل عند 2500 سيارة بنهاية البرع الأول من العام الجاري.

وفي الربع الرابع من العام الماضي بلغت خسائر "تسلا" 770.8 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 219.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2016.

وقبل ذلك كانت الخسائر الفصلية لشركة تسلا وصلت إلى 620 مليون دولار في الربع الثالث 2017، مقارنة بأرباح بلغت 21 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2016. وفاقت الخسائر متوسط توقعات المحللين البالغة 345 مليون دولار.

يُذكر أن الشركة قد سلّمت ما يقارب 26 ألف سيارة في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 4.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.