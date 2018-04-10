أرامكو لـ"العربية": مجمع بتروكيماوي مرتقب مع توتال

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إنه من المرتقب توقيع 8 اتفاقيات خلال هذه الزيارة في الجانبين الصناعي والثقافي وستبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف في مقابلة مع العربية على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس أن اتفاقيات شملت الجانب الصناعي (الزيت والغاز) بالإضافة لاتفاق ثقافي (متحف بمبيدو والمعهد العربي).

وتابع "تجمع أرامكو مع توتال شراكة استراتيجية وتعاونا في مجالات مختلفة والاتفاقية وهي بناء مجمع بتروكيماوي بجانب المصفاة المشتركة مع توتال وبدأ العمل فيها في 2014 وتنتج 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الثقيل. وسينشئ مجمع البتروكيماوي بالإضافة لاتفاقية أخرى مع توتال بقطاع التجزئة وبناء محطات بين أرامكو وتوتال في السعودية".

وأضاف وقعنا مع شركة "تكنيب إف إم سي" لتوريد معدات للآبار وشنايدر إلكتريك لتوريد أجهزة مختصة بالمعامل واتفاقيات لمعالجة المياه".