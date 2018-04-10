نوفارتس تعقد صفقة بـ8.7 مليار دولار في العلاج الجيني

تمضي نوفارتس السويسرية للأدوية قدما في تعزيز نشاطها بمجال العلاج الجيني من خلال شراء أفكسيس في صفقة قيمتها 8.7 مليار دولار، لتضيف علاجاً لمرض نادر إلى منتجاتها قدر يدر لها مبيعات بالمليارات.

ويعكس الاستحواذ تنامي الاهتمام بصفقات التكنولوجيا الحيوية، مع سعي شركات الأدوية الكبرى وراء أصول جديدة واعدة أملا في تعزيز مبيعاتها.

وجرى الإعلان عن الصفقة النقدية لشراء أفكسيس مقابل 218 دولارا للسهم اليوم الاثنين، وتنطوي على علاوة 72% فوق متوسط سعر سهم أفكسيس في 30 يوما. ومن المتوقع إتمام الصفقة في منتصف 2018.

ويتمتع فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، الذي تولى مهام منصبه في الأول من فبراير شباط، بأموال وفيرة تحت تصرفه بعدما وافق مؤخرا على بيع حصة شركته في مشروع مشترك للرعاية الصحية إلى جلاكسو سميث كلاين مقابل 13 مليار دولار.

ويعول ناراسيمهان الآن على العقار الرئيسي لأفكسيس، وهو العقار إيه.في.إكس.إس-101 لعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي المميت، إضافة إلى خبرة الشركة التي مقرها ولاية إلينوي في العلاج الجيني وإمكاناتها في تصنيع الأدوية لدعم أنشطة نوفارتس في مجال علاجات الأعصاب الذي تركز عليه الشركة السويسرية.