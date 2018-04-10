رئيس توتال يؤكد خطة لتوسعة مشروع مشترك مع أرامكو

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال اليوم الثلاثاء عزم شركة النفط الفرنسية توسعة مصفاتها المشتركة مع شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال خلال منتدى اقتصادي فرنسي سعودي في باريس "نخطط لتوسعة مشروعنا المشترك مع أرامكو السعودية. لدينا مصفاة كبيرة جدا هناك، والخطوة التالية لتحقيق قيمة إضافية هي دخول مجال الكيماويات والبتروكيماويات".

أضاف "لن نستثمر فحسب، بل سنطلب من شركات أخرى أن تشارك".

وكانت مصادر أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن الاتفاق سيتضمن توسعة مجمع البتروكيماويات في مصفاة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل، وقد يشمل أيضا إضافة وحدة للتكسير.